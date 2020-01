Les super-pouvoirs des Dys

Marie est ce qu’on appelle « DYS » : elle est dyslexique, dysorthographique / dysgraphique, et hyperactive. Avec une volonté de lionne, elle arrive à mener une vie de maman, d’enseignante et a même suivi un cursus universitaire. Mais comment fait-elle ?....elle nous livre ses secrets et ses supers-pouvoirs lors de cette émission qui déménage !....