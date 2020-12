Les territoires du couple

Vivre concrètement la communauté de toit, de table et de lit qui unit la plupart des couples contemporains, mariés ou non, est un vrai challenge à honorer dans la vie à deux !



La territorialité dans le couple est un concept-clef pour la vie des couples. Notre duo, partage en effet une « communauté de toit, de table et de lit », que rejoignent souvent un ou des enfants. Celle-ci caractérise de fait la vie conjugale dans le droit canon depuis le Moyen-Age, et colore encore aujourd’hui la notion du concubinage (telle qu’elle est définie par exemple dans le droit suisse). Conjuguer dans un espace partage le fait d’être à la fois deux, et chacun différent est délicat à relever C’est dire combien il vaut la peine de réfléchir à la manière dont notre couple occupe le territoire qu’il habite, jusque dans certains détails apparemment anodins. C’est clairement un des lieux forts où peuvent se résoudre ou s’y aggraver des conflits larvés, selon qu’on s’en parle vraiment ou qu’on l’ignore… Jusqu’à l’explosion verbale, quand l’un ou l’autre, ou les deux, se sent.ent lésé.s. Voici le thème que vous abordez ce jour, Sylvie Barth avec votre invitée, Anne Sempère, architecte d’intérieur et coach d’aménagement, qui, mariée à Frédéric, à la fois expérimente et travaille concrètement la question des territoires intimes.