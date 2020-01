" Les Tourouges et les toubleus " de Julia Donaldson et Axel Scheffler

Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Le coup de foudre ! Malheureusement pour eux, sur la lointaine planète, Tourouges et Toubleus ne se mélangent pas, et bien plus encore: ils se détestent! Hors de question donc pour une Tourouge d'épouser un Toubleu...