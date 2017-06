Les traitements du mÃ©lanome 3/4

Le mardi à 12h20 et 19h35

Allergies, obésité, diabète, génétique, cancer… Chaque semaine sur RCF, les plus grands spécialistes des Hospices Civils de Lyon décryptent des pathologies, reviennent sur leurs causes, leurs conséquences et l’état de la recherche médicale aujourd’hui. La chronique santé, avec la fondation Hospices Civils de Lyon et le soutien de Sanofi.