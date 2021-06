"Liberté, liberté chérie !", c'est le thème que nous avons choisi d'approfondir avec Emmanuelle Bosvet et Inès Saint Georges, conseillères conjugales et familiales au Cabinet Raphaël.

Elles nous expliquent le choix de ce sujet :

"En temps de crise sanitaire nous nous sommes sentis moins libres, voir même infantilisés pour certains. En tous les cas, notre liberté de mouvement a été plus limitée. Nous avons vécu cette période différemment en fonction de nos personnalités, nos âges et notre rapport à la liberté aussi!

La LIBERTÉ est un thème magnifique au cœur de nos vies. Nous allons différencier la liberté extérieur et celle intérieure.

Nous avons la chance magnifique de vivre dans une démocratie et notre liberté citoyenne est préservée, ce qui n’est pas le cas dans tous les pays.

Mais sommes-nous libres intérieurement ?

Nous allons plus nous intéresser à notre liberté intérieure, cette liberté qui se travaille, qui s’apprend et qui se construit… pour nous alléger de nos peurs, de nos représentations qui nous enferment, de nos souffrances et de nos chaînes.

ETTY Hillesum , emprisonnée au camp d'Auschwitch écrit : «On a bien le droit d’étre abattu, triste par ce qu’on nous fait subir, c’est humain et compréhensible. Et pourtant la vrai spoliation, c’est nous même qui nous l’infligeons. »



Si je n’ai pas trouvé une certaine liberté intérieure en tant qu’homme ou femme, il va être difficile de la trouver en couple ; Il faut commencer par se mettre en chemin personnellement, même si en couple on peut s’aider, on grandit ensemble, on apprend de nos erreurs pour gagner en liberté intérieure.



"La vérité vous rendra libre !" : ça veut dire qu'être vrai, ne pas jouer un personnage, me regarder en face, m’écouter, me connaitre... est essentiel pour être pleinement moi. C’est ça la liberté, non pas faire ce que je veux quand je veux, mais être pleinement, profondément qui je suis…. Être réellement soi-même, avec ses forces et fragilités sans les cacher.

La Liberté c’est choisir. Souvent je crois que c'est l’inverse : si je choisis je m’enferme. On peut faire pourtant l'expérience que le non-choix est enfermant aussi car on veut tout tenir.



Nous allons aussi aborder le piège de la liberté à tout prix, la liberté d'oser dire non, et nous parlerons bien sûr à travers notre pratique de conseillères conjugales, de la liberté dans le couple."