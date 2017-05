L'oral au dÃ©pend de l'Ã©crit

La voix ou l'écrit?

L’écrit va continuer à vivre sous différentes formes mais l’évolution d’Internet actuelle va probablement consacrer le grand retour de l’oralité à travers l’omniprésence de la vidéo et la généralisation de la voix.

La place de la vidéo dans les médias

C’est le fait marquant de ces dernières années. La vidéo est partout, se généralise et s’impose comme le média dominant. Ce qui fait même dire à Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook que la vidéo sera le format dominant sur son réseau social dans les 5 ans à venir. Et les chiffres lui donnent raison. Près de 8 milliards de vidéos partagées chaque jour sur le plus grand réseau social du monde, contre un milliard il y a seulement un an.