Lutter contre la pollution lumineuse c'est ce que fait l'ANPCEN

Depuis 20 ans l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturnes sensibilise en particulier les communes aux dangers de la pollution lumineuse. Elle accompagne et propose également un label national villes et villages étoiles.

Dans notre département, 20 communes ont ce label.

Découvrez l'association via son site internet à l'adresse : anpcen.fr