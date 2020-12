Maria Montessori : une vie au service de l’enfant

Martine Gilsoul et Charlotte Poussin nous présentent la biographie de Maria Montessori, parue aux éditions Desclée de Brouwer. Maria Montessori, (1870-1952), une des premières femmes médecins d’Italie, est internationalement célèbre pour sa pédagogie et les écoles qui portent son nom. Elle a œuvré et voyagé inlassablement de par le monde au service de l’enfant, pour l’éducation à la paix et à la liberté.