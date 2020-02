Marlène Martin nous parle du livre"J'élève mes enfants avec bienveillance'

Observant que violence physique et verbale se montrent inopérantes – sauf pour faire des dégâts sur les relations familiales – Noël Janis-Norton propose un outil innovant et proactif favorisant des relations respectueuses et non-violentes : le Compliment Descriptif. Marlène Martin, qui a traduit ce livre, s’entretient avec Ingrid van den Peereboom afin de nous aider à bien comprendre la démarche proposée dans cet ouvrage et pratiquée par Noël Janis-Norton depuis de nombreuses années.