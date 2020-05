Au programme :

- La chronique de Chantal Sautriau, psychothérapeute et formatrice en communication, qui nous explique comment gérer nos émotions et celles de nos proches.

- Les idées positives avec le journal Minizou.

- Les blagues des enfants. Aujourd'hui les devinettes d'Anna (7 ans) et Gabriel (9ans).

- La nouvelle chanson d'Aldebert Corona-Minus sur les gestes barrières pour laquelle les enfants peuvent envoyer leur vidéo pour participer au clip.