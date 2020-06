Mieux communiquer pour mieux s'aimer

La communication est citée presque systématiquement comme l’ingrédient principal pour une relation conjugale épanouie et en même temps, beaucoup disent que ce n’est pas facile de communiquer vraiment, en profondeur, l’un avec l’autre…

Alors quelles sont donc les conditions pour que la communication crée effectivement un lien d'intimité dans un couple ?



Pascale et Alain Kuntzmann du mouvement Vivre et Aimer ouvrent quelques pistes concrètes pour enrichir nos dialogues

