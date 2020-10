" Milo l'ours polaire " de Laurent Souillé et Juliette Lagrange

Les ours polaires n’aiment qu’une seule chose dans la vie : se battre. Milo est différent. Il aime compter les étoiles filantes et prendre soin de ses protégés, les blanchons. Mais voilà qu’à la suite d’un malheureux quiproquo, il est choisi pour combattre sur un ring. Le paisible Milo doit quitter sa banquise, direction New York, pour le combat de boxe du siècle…



Un très beau livre paru aux éditions Kaléidoscope, à découvrir cette semaine dans les belles histoires et sur les étagères de la librairie Récréalivres.