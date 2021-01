Notre couple est jeune, mais pas nous !

Se mettre en couple,, s'épouser quand on a dépassé la soixantaire, ce n'est plus si rare de nos jours. De quoi construire de "vermeilleuses" histoires d'amour", qui posent parfois aussi question, dans certains cas.



"Hélène et André sont un couple atypique, mariés depuis deux ans, ils ont plus de 85 ans à deux deux. Nombreux sont ceux qui leur emboîtent le pas, même en EHPAD où se forment parfois de bien beaux duos, en dépit des réticences de l'entourage. Une occasion pour vérifier que, quel que soit le moment de son démarrage, le développement durable de l'amour est possible de nos jours, moyennant une attention à certains aspects de la vie à deux.



