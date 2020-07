Nuits d’été à Brooklyn

Colombe Schneck a publié de nombreux romans. L’autrice fait ici le récit d’une enquête ; d’une histoire de haine et d’une histoire d’amour. Août 1991 : un petit garçon et un jeune homme perdent la vie dans une rue de Brooklyn. Au détour d’un stage de trois mois à New York, une jeune parisienne juive fraîchement diplômée en journalisme est confrontée aux émeutes qui secouent le quartier de Crown Heights, à New York. Elle vit, dans le même temps, un amour clandestin avec un homme dont tout tend à l’éloigner. Cet été à Brooklyn donnera à cette jeune femme des clés pour recontacter ses racines.