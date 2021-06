Officialité, mariage et nullité de mariage religieux - Patrick Boinot

Il y a quelques années, le pape François a réformé et simplifié les procédures de nullité de mariage. Si les medias ont largement diffusé cette information dans le grand public, la question des nullités de mariage reste pourtant très méconnue. Qu'est-ce qu'une nullité de mariage religieux ? Dans quel cas et comment reconnaît-on une telle nullité ? L'émission Pause-Famille vous donne, avec Patrick Boinot, quelques notions simples et éclairantes sur la question.