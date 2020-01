ok Les «Crêpes »

Bientôt la chandeleur ! Et la chandeleur, c’est le moment de sortir les crêpières ! Et s’il vous plaît, une crêpe ne se cuit pas dans de l’huile, mais avec une noisette de beurre ! Merci.

Mais pour notre rubrique, nous ne nous intéressons pas aux recettes, mais à l’historique de nos petits péchés mignons. Et les crêpes Suzette en font partie.