Opération Espérance pour le Liban

L'explosion à Beyrouth au mois de septembre a détruit une bonne partie de la ville et laissé de nombreuses familles dans un extême dénuement. L'association "Dialogue pour la vie et la réconciliation" (DLR) a lancée l'opération Hope, Espérance pour le Liban. Son fondateur Ziad Fahed a été responsable d'aumoneries à Lyon. Il vit aujourd'hui à Beyrouth. Brice Antoine l'a rencontré dans le réseau des aumôneries. Il membre de l'association à Lyon et avec Fahed il nous détaille ses objectifs:

Aider les familles à se reloger, les soutenir amicalement et financierement et proposer du soutien scolaire en ligne.

Brice raconte:

"J’ai rencontré Ziad dans les aumôneries lycéennes, et ai eu la chance de vivre avec

lui à ce moment un premier chantier humanitaire au Liban, qui m’a fortement marqué.

Nous avons lié une vraie amitié durable.

En entendant les nouvelles sur de crise libanaise, je demandais déjà à Ziad ce qu’on

pouvait faire pour l’aider, et me sentais vraiment démuni : Qu’est-ce que je pouvais

bien faire moi, face à cette crise qui mettait tout un pays à genou. Après l’explosion

de Beyrouth, Ziad me partage son idée de mettre l’association DLR au service des

familles en détresse.

Ce message, il a résonné pour moi comme un appel : Lève-toi Brice, on a besoin de

toi, et tu trouveras bien en chemin ce que tu peux faire pour aider.

Je crois qu’un grand risque de notre temps c’est une forme de désengagement. C’est

de penser que notre petite action individuelle n’a pas d’impact face à l’immensité de

la tâche, et que les solutions doivent devenir d’autres : états, multinationales...

En répondant à Ziad, je disais simplement, « oui, me voici », je veux prendre

humblement et fidèlement ma part au service des victimes de la catastrophe. »

C’est finalement ce premier pas de se rendre disponible qui m’a paru le plus

important.

Je me suis alors demandé quels « talents » je pouvais mettre au service de mes

frères libanais.

J’ai commencé par créer un site web pour l’opération, DLRoperationHope.org, pour

pouvoir diffuser l’initiative au-delà du Liban.

J’ai lancé une collecte en ligne, et ai pu trouver des soutiens dans nos anciens

réseaux pour relayer cette possibilité de faire un don en un clic.

Nous avons aujourd’hui des dons réguliers, venant de différents pays, qui nous

permettent de transférer chaque semaine des fonds à l’association, pour financer le

soutien matériel auprès des familles les plus démunies, et participer à la

reconstruction et rénovation des habitats détruits.

Et nous portons toujours le même message : Chaque don compte, chaque geste à

du sens, car même le peu qu’on parte peu donner le sourire et aider concrètement

une famille libanaise.

C’est le soutien de chacun qui pourra faire la différence.

Ziad poursuit:

"Avec nos ressources très modestes, nous avons réussi depuis 2010 à offrir des

formations a des centaines de jeunes au Liban et au Moyen Orient. Nous rendons

grâce pour chacune et chacun. Les Académies interreligieuse (les universités d'été

interreligieuse) nous ont permis de creuser au plus profond et de construire de vrais

ponts entre les jeunes libanais que nous avons pu accueillir.

Sur un autre plan, nous avons créé en 2016 le réseau des responsables religieux du

Nord du Liban. Ce réseau est une source de joie pour nous. Il a permis à 30

responsables religieux de toutes les familles religieuses au Nord du Liban de se

retrouver, de débattre, de créer une amitié solide... et ainsi ils ont pu apaiser des

tensions et résoudre de nombreux conflits.

Brice conclut:

"Au cours de ces dernières semaines, nous avons pu vivre des moments forts, autour

de l’initiative Operation Hope. Ziad a lancé une proposition de prière interreligieuse le

4 septembre, en solidarité avec toutes les victimes de l’explosion et leurs familles.

Nous étions nombreux, venant d’une dizaine de pays, à nous joindre à la prière en

ligne. C’était un moment fort de communion, une communion qui dépassait les

frontières et les confessions.

Cette communion, même à distance, est pour moi une vraie source de joie.

Et je la retrouve au quotidien avec l’association DLR.

Nous partageons la peine des familles, nous partageons un engagement commun,

humble et confiant, d’être à leur côté, proches d’elles, chacun à notre façon.

Et à travers cet engagement commun qui nous rassemble, il nous est donné de nous

découvrir « le prochain » les uns des autres. Alors c’est une vraie expérience de

fraternité que nous pouvons vivre."

Contact pour participer à l'opération Hope:

Pour poursuivre notre action sur le terrain auprès des familles libanaises, nous avons

besoin de vous. Que ce soit par un don, ou par un peu de votre temps pour soutenir

ponctuellement ou dans la durée un enfants libanais.

Chaque geste compte, et commence ici : https://dlroperationhope.org