"Oser la pause Vittoz!", c'est l'invitation que nous lance Patrick Bobichon, thérapeuthe Vittoz.

La Méthode Vittoz propose une démarche pour s'apaiser et se relier par la pleine présence attentive.Nous explorons avec lui les questions suivantes:

1) Qu'est-ce qu'une pause bénéfique? (différente d'une parenthèse ou d'un loisir...)

2) Les différents types de pauses:

au travail, personnelle, en famille, en couple...

3) Qu'et ce qui peut nous aider à nous offrir des pauses bénéfiques?

4) Les difficultés à surmonter?

5) Les défis à se lancer?

Quel petit pas poser pour progresser?

Patrick Bobichon revient sur son parcours:

"Mon diplôme d’ingénieur INSA Lyon en poche, j’ai commencé à me poser des questions sur le sens de la vie, sur mes aspirations profondes et finalement, qu’est-ce qui fait qu’une vie était supposée réussie (si la question a du sens ?).Ce questionnement s’est inscrit dans une double démarche psychologique et spirituelle (le terme spirituel est à entendre en lien avec la recherche de sens, au-delà de tout dogme religieux), qui m’ont amené à faire de

nombreuses rencontres riches, profondes, déstabilisantes et à l’origine de beaucoup de remise en causes sur ma personnalité et mes aspirations profondes.

La Méthode Vittoz est une approche psychocorporelle qui développe l’état de présence attentive dans son quotidien, source de bien-être psychique, émotionnel et corporel. Cette qualité de présence attentive se développe par une pratique intégrée dans son quotidien, par des exercices concrets, simples et efficaces.

Par le retour aux sens, j’apprends aux patients à mieux s’incarner dans leur corps, en lien avec leur mental et leur cœur, pour apprendre à mieux orienter leurs choix en fonction de leurs aspirations et de leurs besoins pour donner un sens à leur vie afin d’accéder à plus de plénitude.

Je suis certifié Praticien de la psychothérapie Vittoz, après une formation de 4 ans dans le domaine de la neurophysiologie, de la psychopathologie et du développement psycho-affectif des personnes. J'ai réalisé mon mémoire de fin d'étude sur le thème du stress et des risques psychosociaux en entreprise.

Je propose des accompagnements individuels avec la Méthode Vittoz et j'anime aussi des groupes Vittoz FOVEA pour la promotion de la santé pour des particuliers et pour des organisations (entreprises, écoles et université, associations, ...) "