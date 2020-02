Parents d'ados ? Souriez, vous êtes filmés !

Si l’adolescence une période difficile pour lui même, cela n’en est pas moins pour les parents !



C est une période de transition critique qui se situe entre 10 et 19 ans d’après l’OMS.



Patrick Sabatier disait que "c’est l’âge bête, c’est vrai que c’est à ce moment là que les parents ne comprennent plus rien !".



Fragilisés par leur crise, comment les parents peuvent les aider à en sortir et nous aussi par la même occasion !



Charlotte Pollet et Alienor Mayaud, conseillères conjugales et familiales, présentent le parcours « Souriez, vous êtes parents d’ados" qu'elles animents au centre spirituel du Haumont

C’est aussi les ados qui font grandir les parents ! Alors rendons grâce pour le don de la maternité et la paternité ! Apprécions l’importance d’être père et d’être mère !

Aliénor Mayaud 06 28 20 94 27

Conseillère Conjugale et Familiale

https://conseillereconjugale.wixsite.com/alienormayaud

Pour tout renseignement ou inscription, veuillez contacter les animatrices du groupe :

· Charlotte Pollet (Conseillère conjugale et familiale,thérapeute de couple IMAGO) - Tél : 06 18 54 71 54

· Aliénor Mayaud (Conseillère conjugale et familiale, thérapeute de couples et de familles) - Tél : 06 28 20 94 27

Le coût du parcours s’élève à 140€/personne, 210€/couple (incluant 15€/personne de cotisation àl'association Harmonie, et le livret participant),

à régler auprès de l’association Harmonie.

Les rencontres se déroulent

au Centre spirituel du Hautmont

31 rue Mirabeau 59420 Mouvaux

Tél : 03 20 26 09 61 - contact@hautmont.org www.hautmont.org

6 renontres les 17 mars - 31 mars - 28 avril - 12 mai - 26 mai - 9 juin 2020 / de 20h à 22h30

6 soirées pour prendre du recul et faire une pause en tant que parents d’ados !

L’adolescence est souvent une période de bouleversements, de tensions et de con its dans les familles. Pas toujours facile de voir nos enfants grandir. Adolescents et parents souffrent de ces incompréhensions.

Vous vous sentez dépassé, contrarié voir démoralisé et vous souhaitez que ca change ? Vous avez envie de créer des rapports plus harmonieux au sein de votre famille ?

Et si émotivité et impulsivité devenaient gérables ? Et si on passait de stressabilité à sérénité ? Comment développer une relation saine, épanouie et authentique entre adulte et adolescent ?

Vous souhaitez instaurer un climat de con ance ? Venez faire le plein, seul ou en couple, d’outils de communication bienveillante !

Une méthode résolument positive pour prendre soin de la relation avec votre jeune ! Un atelier riche de partages d’expériences avec d’autres parents.

Contenu:

› Je découvre mon rôle de parent d’ado, l’adolescence et mon ado › Je délimite, je pose le cadre et j’apprends à écouter autrement › J’amène l’ado sur le chemin de l’autonomie

› J’adopte une attitude qui favorise la motivation chez l’ado

› Je suscite et je favorise l’estime de soi chez l’ado

› Rester connecté à ses ados et bien connaître leur monde.

Cet atelier forme un tout, nous vous demandons de le suivre dans sa globalité.

Bulle n d’inscrip on à retourner à l’assoca on Harmonie. 635 domaine de la vigne - 59910 Bondues

Mme M.

Nom (s) et Prénom (s) : .......................................................................................................................................... Date (s) de naissance : ...................................... Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................ Tél : ......................................................................................................... E-mail : .............................................................................................................................. •S’inscrit à « L’atelier Souriez, vous êtes parents d’ados ! » à par r du 17 mars 2020 et verse 140€ de par cipa on par personne ou 210€ par couple.