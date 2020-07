Pavlova de fruits frais

Pavlova aux Fruits frais, fleur de lavande

Meringue :

Blanc d’oeuf 0,100 kg

Sucre semoule 0,200 kg

 Monter les blancs avec une pincée de sel

 Ajouter le sucre progressivement et “serrer” jusqu’à l’obtention du “bec

d’oiseau”

 Pocher et sécher en four pendant 2 heures à 70°c

 Creuser délicatement l’interieur et sécher encore 1 heure

Chantilly Lavande :

Crème 35% MG 0,350 ltr

Sucre glace 0,035 kg

Lavande 1 branche + fleurs

 Ecraser les fleurs de lavande à l’aide d’un mortier, et faire infuser dans la

crème,à froid, la veille

 Passer au chinois, assembler la crème et le sucre glace et fouetter pour la

monter en Chantilly

Abricots, Pêches, framboises