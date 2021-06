Pèlerinage 2021 à Lourdes du diocèse de Lyon

C'est à Lourdes que se déroule le feuilleton de cette semaine.

La Vierge Marie y est apparue à la jeune Bernadette Soubirous en 1858 à la grotte de Massabielle, un lieu connu aujourd'hui dans le monde entier. La cité mariale des Pyrénées est la première destination de pèlerinage en France.

C'était le premier pèlerinage de l'année 2021 et le seul cette semaine du 31 mai au 5 juin, alors qu'habituellement, il y a déjà foule dans la cité mariale des Pyrénées.

Un pèlerinage qui habituellement rassemble environ 2000 personnes, malades, hospitaliers, pèlerins en hôtel et près de 1000 jeunes lycéens des établissements de l'enseignement catholique du diocèse. Annulé en 2020, déjà à cause de la pandémie du Covid, les responsables diocésains ont pris la décision de maintenir le pèlerinage cette année. Mais il a fallu adapter le programme pour un petit groupe, dans un sanctuaire quasi désert hormis les pèlerins du rhône et du roannais et quelques pèlerins venus en famille.

Par ordre de passage dans ce feuilleton, Merci à Michel Mollaret (président de l'hospitalité du Roannais), Claudie Fargeat (hospitalière), Louis-Antoine Martel (pèlerin malade), Père Jean-Luc Chatelus (aumônier de l'hospitalité du Roannais), Père François Cristin (directeur du service diocésain des pèlerinages), Aude Corvaisier-Riche (déléguée épiscopale à la Pastorale de la Santé), Père Patrice Roumieu (curé de la paroisse St Martin l'Argentière), Thierry Dubrez (du groupe des jeunes pro 18-30 ans), Mgr Olivier de Germay (archevêque de Lyon) et Mgr Emmanuel Gobilliard (évêque auxiliaire de Lyon)

Pour en savoir plus sur l'histoire des apparitions et l'actualité du sanctuaire de Lourdes https://www.lourdes-france.org/

Et la page de l'Hospitalité Roannaise Notre Dame de Lourdes : https://www.facebook.com/hospitaliteduroannaisNDL