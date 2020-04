" Pierre et la Sorcière " de Gilles Bizouerne

Au village, tout le monde a peur de la sorcière. Tout le monde, sauf Pierre, le galopin qui n'a peur de rien ! Jusqu'au jour où cric crac, la sorcière l'enferme dans son sac ! Et si c'était l'occasion pour Pierre de jouer un sale tour à la sorcière ?



Des dialogues vifs et enlevés, des chansonnettes, et le langage fleuri de la sorcière... Un très beau livre paru aux éditions Didier Jeunesse, à découcrir cette semaine dans Les belles histoires.