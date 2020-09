Pigmenter septembre de petites joies

En septembre tout recommence.

Les longues soirées d’été sont derrière nous, l’automne ouvre ses portes. Septembre, c’est la nostalgie des vacances passées mais aussi la promesse de nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes, d’un nouveau départ…

Motivée à bloc par ce nouveau départ, j’ai décidé de faire entendre ma voix sur les ondes de RCF…

Peut-être que, comme moi, vous vous demandez souvent comment pourrais-je offrir au monde la meilleure version de moi-même ? Comment remplir mon quotidien de bonheur et de joie ?

Nous aspirons tous au bonheur ! Certes, il y a probablement et quasiment autant de définitions du mot bonheur que d’individus sur Terre. La définition du mot « joie » semble plus simple et moins subjective : La joie est une émotion qui se ressent dans son corps et dans sa tête. La joie peut intervenir à n’importe quel moment, elle peut nous surprendre même. La joie est contagieuse, elle fait du bien…Elle est accessible à tous !

Remplir son quotidien de joie, c’est le remplir de sens, d’enthousiasme, d’énergie, d’émotions positives…

Alors comment pigmenter notre existence de petites et grandes joies ?

Je vous proposerai au cours de nos rencontres radiophoniques des outils, à la portée de tous, pour répondre à cette question, et que vous pourrez partager aisément avec des enfants.

Si notre existence est un chemin, un chemin à parcourir avec ses hauts et ses bas, il est bon de remplir sa besace de boussoles et autres outils pour nous aider à garder le cap et à traverser, sans trop de turbulence, la grisaille des jours de pluie !

Pour célébrer ce nouveau départ, j’aimerais vous parler des rituels.

Concrètement, c’est quoi un rituel ?

Un rituel consiste à mettre en place une nouvelle habitude positive dans notre vie. C’est prendre en quelque sorte notre vie en main. Un rituel c’est aussi changer des habitudes délétères par d’autres plus saines. En général, un rituel nous convient si on sent qu’il nous fait du bien ! Un rituel peut s’appliquer à tous les domaines de notre vie.

Prenons quelques exemples :

On peut remplacer les gâteaux de la pause de 10h par une pomme, nous permettant ainsi de manger 1 portion sur les 5 portions de fruits et légumes recommandées chaque jour par le Programme National Nutrition Santé.

On peut descendre la température de l’eau de la douche et finir même par une douche froide ce qui stimule le système immunitaire…

On peut commencer sa journée par boire un verre d’eau tiède pour débarrasser notre corps des toxines accumulées et booster notre énergie.

On peut éteindre tous les écrans à 22h et terminer la soirée par quelques pages d’un bon roman…

On peut noter chaque jour sur un petit carnet ou partager avec les siens, au moment du diner, les bons moments de sa journée.

On peut partager une sortie cinéma avec ses enfants ou des amis chaque mois…

Comment mettre en place un rituel ?

Certains rituels peuvent et doivent même se vivre quotidiennement à la même heure, d’autres de façon hebdomadaire, un jour bien défini et d’autres encore à un moment prévu dans le mois. Il est bon de le noter dans son agenda et de s’y tenir…

Pour qu’un rituel devienne une habitude choisie et positive, il faut le vivre pendant 3 semaines. En effet, selon les spécialistes de ce sujet, 21 jours, c’est le temps nécessaire pour introduire des changements durables dans notre cerveau et créer de nouvelles connexions neuronales…

Mettre en place des habitudes dans sa vie nous apporte un sentiment de confort. Il est possible aussi d’en créer avec les enfants ou d’aider les enfants à s’en créer. Les rituels ou routines du matin et du soir par exemple : Une série de petites tâches à accomplir que l’on peut représenter, pour les plus petits, sous forme de dessins tout simples. Les rituels sécurisent les enfants, allègent leur charge mentale, les aident à se poser et à devenir autonomes.

Pour être plus efficace, il est préférable d’introduire qu’un changement à la fois. Une fois que ce changement est bien posé, il est possible d’en mettre un autre en place…

Selon un proverbe chinois : « un voyage de mille lieues a commencé par un pas. »

Alors quel rituel êtes-vous prêt à mettre en place pour remplir votre quotidien de grandes et petites joies ? Prendre soin de soi est la condition nécessaire pour être bien avec les autres.

Je vous souhaite de vivre et de partager de joyeux moments !