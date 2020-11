Pour Noël, quel cadeau allons-nous offrir à notre couple ?

Vivre à deux, comment est-ce possible ? Peut-être, dans le cadre du reconfinement, cette question se repose-t-elle à nous plus que jamais ! A l’encontre de la sinistrose ambiante, essayons de regarder la vie en couple, et aussi en famille (quand des enfants nous ont rejoints), même si elle n’est jamais « tout confort », comme une opportunité, bien plus que comme une menace ! De quelle façon ? En nous décidant, pourquoi pas, à offrir un beau cadeau à notre couple, pour ce Noël qui arrive… !





Toi + moi, + tous ceux qui viv’nt là, tous sous le même toi-oit, Allez, souriez, et entrez dans la danse »…Fredonner le titre fameux du chanteur Grégoire, en adaptant les paroles au régime de la vie à la maison, n’a rien de banal, en ces temps de re-confinement ! Sylvie Barth, avec Hélène et Pierre Liquier, mariés depuis 22 ans et parents de 4 adolescents dont l'aîné est atteint d'autisme, nous invitent, un mois jour pour jour avant Noël, à imaginer quel cadeau exceptionnel nous pourrions offrir à notre couple, à cette occasion somme toute extra/ordinaire...