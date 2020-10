Dans cette émission, nous répondons à la question de Cyrielle de Metz, 8 ans, qui nous demande pourquoi le soleil est chaud, et si la lune, de ce fait, est froide ?

Pour y répondre, nous sollicitons Xavier De Baudry D’Asson, professeur de Sciences de la vie et de la Terre.



Isabelle nous invite à la lecture du conte Inuit "Soeur Soleil et frère Lune".