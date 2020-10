Prendre soin de notre couple

La vie à deux dans le cadre de la modernité n’a rien d’une évidence. Quand ce sont les conjoints qui font vivre leur relation sans que rien ne les y contraigne plus de l’extérieur, même plus les nécessités financières, il s’agit d’inventer « les pratiques qui vont avec » ce projet partagé. Prendre soin de son couple a de ce point de vue une grande importance ! Mais comment s’y prendre pour réussir son « care pair », comme disent les Américains ?



La vie en couple a tout d’une aventure, dans le contexte actuel. Comment donner toutes ses chances au couple que nous formons, et donc à la famille qui est la nôtre ? Une des pistes en vogue actuellement c’est de pratiquer le « care pair », en bon français : « Prendre soin de son couple ». C’est le thème que vous traitez aujourd’hui, Sylvie Barth, avec votre invitée Mélanie Proix, mariée à Nicolas et maman de 4 enfants, alors même que l’organisation de la rentrée est derrière nous.

