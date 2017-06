PrÃ©paration, programme et objectifs: oÃ¹ en est MÃ©lina Robert Michon ?

Dernière chronique de cette saison 2017 de Soyons sport ! pour Mélina Robert-Michon... alors même que la vice-championne olympique entame sa saison de compétition! L'occasion de faire le point sur sa préparation. Elle avait commencé début mai par une compétition par équipe avec son club de Lyon athlé, puis la Diamond league à Shanghai... Puis Montreuil et Marseille. C'est le temps des réglages avant d'augmenter le niveau.

"Le maillot de l'équipe de France me réussit"

L'athlète sera à Oslo le 15 juin puis Stockholm le 18. Les championnats d’Europe par équipe qui auront lieu à Villeneuve d’Asq près de Lille du 23 au 25 juin. "Un évènement importants pour moi et pour l‘équipe de France, j’ai assez peu l’occasion de participer à des compétitions internationales en France et je vais donc profiter de ce bel évènement devant le public français le maillot de l’équipe de France me réussi plutôt bien en général espérons que ça continue !" explique Mélina Robert-Michon.



Mais avant tout ça, Mélina Robert-Michon vous donne rendez-vous dimanche 11 juin 2017, au stade du Rhône au parc de Parilly pour le 1er meeting du Lyon athlétisme. Une compétition pour voir les meilleurs lanceurs français. Début de la compétition à 11h pour les plus jeunes, ils vont s’affronter pour les qualifications pour les championnats d’Europe Junior et Cadet. Dès 15h ce sera le concours homme élite et à 16h le concours femmes, auquel participe Mélina Robert-Michon.