Préparons nous au Carême

Le Carême ce sont 40 jours de réflexion et de prière (pour commémorer les 40 jours que Jésus passa dans le désert) qui préparent à la mort et la résurrection du Christ. C’est le temps de se recentrer sur l’essentiel.

Quatre maîtres-mots : Jeûne, prière, partage et pardon

Le Carême commence par le Mercredi des cendres : 26 février.

On y célèbre aussi le Dimanche des Rameaux, 5 avril, dernier dimanche avant Pâques.

Le jour où Jésus fut accueilli comme roi à Jérusalem. Hosanna !

Il culmine avec la semaine sainte marquée par le

Jeudi saint, 9 avril

Le dernier soir avant sa mort, Jésus dîna avec ses disciples. L’Église célèbre cela avec l’Eucharistie, connue sous le nom de communion.

Vendredi saint, 10 avril

Deux jours avant Pâques, l’Église commémore la condamnation à mort du Christ et sa crucifixion.La semaine sainte se termine avec le dimanche de Pâques, 12 avril, la plus importante des célébrations de l’Église.

On commémore la résurrection de Jésus.

C’est Clotilde VAULEON et Bruno Thuillier, animateurs en pastorale dans des lycées de Lille qui, à travers leur espérience auprès des lycéens que nous nous mettons en route !

Comme le dit le Pape François « La carême est un temps approprié au renoncement. Privons nous de quelque chose chaque jour pour aider les autres ». En accompagnons nos jeunes sur la route du carême c’est nous aussi qui sommes conduits !