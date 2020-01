Qu'attendre d'un conseiller conjugal et familial ?

Quand on a des problèmes de santé, on va chez le médecin. Mais quand on a mal à son couple, le conseiller conjugal et familial peut vous aider. Mais quel est son rôle exactement ? Quelle différence avec un thérapeute de couple ou un médiateur ? Quels sont les motifs de consultation les plus fréquents ? Combien ça coûte et quels résultats en attendre ? On franchit la porte avec l'une des professionnelles dans ce domaine depuis 10 ans.

(Pour trouver une conseillère conjugal et familial, rendez-vous sur : www.cler.net)