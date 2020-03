Quand la jeunesse est confinée

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne. Chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, et chaque soir (à partir de mardi) de 21h à 22h, nous vous proposons des rendez-vous exceptionnels où vous avez la parole. > En savoir plus

► Appelez le 04 72 38 20 23

► Écrivez à : emissionspeciale@rcf.fr

Quand on est ado ou jeune adulte, l’âge où l’on a besoin de bouger, de voir ses copains, comment vit-on ces jours où l’on ne peut plus sortir ? Qu’est-ce qui est difficile ? Comment les jeunes font-ils face ? Qu’inventent-ils pour vivre ce temps si particulier ? Comment cultivent-ils les liens avec leurs amis, avec les autres générations aussi ?

Parents et grand-parents sont invités dans cette émission à faire part aussi de leurs interrogations, des problèmes qu'ils rencontrent pour vivre avec eux le confinement, de la manière dont ils les étonnent et les épatent. Quant aux jeunes auditrices et auditeurs, ils sont invités à témoigner de leur vie sous confinement, de ce qu'ils font de leurs journées, des sentiments qu'ils éprouvent en ce moment à poser leurs questions aux invités.

Cultivons NOS LIENS, La nouvelle émission de RCF

Chaque soir pendant la durée du confinement, RCF vous donne la parole. Une heure de direct pour échanger, partager et témoigner autour de cette épreuve qui nous fragilise et nous rassemble. C'est aussi l'occasion d'évoquer les initiatives positives et de diffuser un message d'espérance.