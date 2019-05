Que ton aliment soit ton médicament

Dès la naissance, l'enfant reçoit un capital santé, l'alimentation est le carburant de notre vie et tout ce que nous mangeons ou donnons à manger à des répercutions sur la santé.

La recherche médicale met en exergue le lien entre santé et alimentation. Ainsi, il es tprouvé que beaucoup de maladies prennent leur source au niveau des fonctions intestinales.

Le nouveau regard de la diététique permet d’aborder chaque personne dans son individualité : « Chacun de nous est unique et ses besoins aussi ».

Prendre le « poste de pilotage » de votre santé !!!

Approche psycho-sensorielle :

Chacun a des besoins différents et il faut retrouver le plaisir de manger et le gout des aliments en supprimant les schémas destructeurs transmis par la société, réapprendre à manger et à écouter ses besoins tout en se faisant plaisir et en bannissant le terme de régime.

Approche thérapeutique :

Apporter une aide pratique car l’alimentation peut être un vecteur thérapeutique dans le traitement d’inconforts digestifs, d’allergies ou d’intolérances alimentaires, de maladies métaboliques, cardio-vasculaires… : Toute maladie nécessitant un suivi et une prise en compte alimentaire en jouant un rôle actif dans la prise en charge de ces pathologies.

Un régime médical doit avoir un début et une fin et doit permettre d'apprécier un changement d'état général.

Anna Merle du Bourg

291 Rue de l'Abbé Bonpain, 59700 Marcq-en-Barœul

Téléphone : 06 64 51 39 45

http://anamerledubourg.fr