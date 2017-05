Le mardi à 12h10 et le dimanche 17h15

Dis, pourquoi le ciel est bleu? C’est quoi une constellation? Et la différence entre une étoile et une planète? C’est quoi le tourisme spatial? Chaque semaine sur RCF, les spécialistes du Planétarium de Vaulx-en-Velin et de l’Observatoire de Lyon questionnent et explorent notre univers.