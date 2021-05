Quelle ethique animale pour le XXIème siècle?

Quelle éthique animale pour le XXIè siècle? c'est la question que nous posons à Patrick Llored.

Patrick Llored est professeur de philosophie et chercheur en éthique animale à l'Institut de Recherches Philosophiques (IRPHIL) de l'Université Jean-Moulin Lyon III. Il est l'auteur du premier livre d'introduction à la philosophie animale, Jacques Derrida, Politique et éthique de l'animalité (éditions Sils Maria, 2013) et aussi de nombreux articles de référence sur l'éthique animale. Spécialiste reconnu de l'éthique animale en France, il est le seul à enseigner cette matière à l'université et est sollicité pour donner des conférences dans le monde entier (Bolivie, été 2019).

Dans son ouvrage intitulé "Une éthique animale pour le XXIè siècle" publié chez Médiaspaul, Patrick Llored explique les différentes manières d'aborder ce sujet. L'intérêt pour l'écologie et la préservation du vivant ravive actuellement l'intérêt pour l'éthique animale.

Or, la question animale n'est pas une question comme les autres, car elle nous oblige à prendre du recul par rapport à ce qui constitue le propre de l'homme. De plus, c'est l'une des plus anciennes questions qui préoccupe l'humanité en tant qu'elle est très présente dans l'Ancien et le Nouveau Testament à travers tous les récits fondateurs du judaïsme tout comme du christianisme. L'originalité de cet ouvrage est de montrer que tous les questionnements actuels concernant le monde animal sont issus d'une longue tradition de pensée qui remonte au Moyen-Age lorsque certains se mettent à considérer " nos frères les animaux ".

Cet ouvrage qui puise à la fois dans l'histoire de la philosophie et dans les débats les plus actuels sur l'éthique animale est une occasion de s'interroger et de cheminer.