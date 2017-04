Tous les mercredis à 12h10 et 19h35.

Quittez le banc des supporters pour vous glisser dans les vestiaires ! Chaque semaine, sportifs et experts s’intéressent à tous les aspects du sport : • Socio-économiques avec Brice Chambard, responsable associatif, spécialisé dans le sport de combat, et fondateur de l’entreprise Obiz • Educatifs et éthiques avec Pierre Grall, enseignant à la faculté des sciences du sport • Santé et bien-être avec Joffrey Cohn, médecin du comité régional olympique et sportif et d’équipes de sport professionnel • La pratique du sport de haut niveau avec Mélina Robert-Michon, vice-championne olympique de lancer de disque.