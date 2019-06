Quoi d'neuf, docteur Snoez ?

Notre invité prestigieux est médecin à la retraite, il a un parcours qu’il nous racontera mais il est surtout spécialiste et formateur de la méthode Snoezelen qui est pratiquée dans le milieu médico-social et sanitaire en France mais dans le monde également. Dr Samir nous expliquera en quoi consiste cette méthode et le bénéfice que peuvent en tirer les personnes en situation de handicap ou personnes âgées en hôpital ou maison de retraite.