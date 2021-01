Aujourd'hui nous répondons à la question de Jacques, 9 ans, et qui habite à Jussy : "pourquoi l'eau de mer est-elle salée?"



Pour lui répondre, nous avons fait une nouvelle fois appel à Xavier De Baudry d’Asson, professeur de Sciences de la Vie et de la Terre.



Dans la deuxième partie de l'émission, Isabelle Landry nous propose une jolie lecture : Alma et les trésors de l'océan de Lara Hawthorne (Editions Larousse jeunesse)