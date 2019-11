Radio Don 2019 : Les bénévoles de RCF Anjou vous parlent

Ils sont une centaine à faire vivre RCF Anjou en plus des 8 salariés. Les bénévoles ont une place importante dans la vie de votre radio. trois d'entre eux nous parle de leur bénévolat et de leur vision d'une radio associative aujourd'hui dans 1001 projets. Ecoutez Dominique Bourdon, François Prouteau et Geoffroy D'Aillère.



