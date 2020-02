Ravivez le don de l'Esprit Saint

C'est les 29/02 et 01/03 prochain. C'est un week-end ouvert à toutes les personnes qui souhaitent renouveler leur disponibilité à L'Esprit Saint. Plus d'explications avec Pia et Pierre Dégardin, délégués adjoints pour le Renouveau Charismatique dans le diocèse de Belfort-Montbéliard.