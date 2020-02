Rencontre avec la rédaction du magazine Grandir Autrement

Vers une parentalité bienveillante entame dès le numéro de mars-avril 2020 de Grandir Autrement, le magazine de l’éco-parentalité, un partenariat éditorial. Ce partenariat se concrétise sous la forme d’une chronique d’Ingrid van den Peereboom publiée dans le magazine, en lien avec le dossier présent dans le numéro du magazine, et également en lien avec un podcast récent de Vers une parentalité bienveillante. Les auditeurs et les lecteurs auront la possibilité de découvrir une interview écrite et un podcast autour de la même personne ou du même thème développé sous deux formes complémentaires.