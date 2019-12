Rencontre avec les créatrices des Éditions Lire au Monde

Valérie Guénec et Roseline d’Oreye fêtent avec nous le troisième anniversaire de leur maison d’éditions de titres jeunesse, les Éditions Lire au Monde. Leurs albums intitulés Chez moi, Pas d’étiquettes et Pour toujours évoquent résolument la parentalité et l'éducation bienveillantes par des pratiques qui se réfèrent à la fois aux recherches neuro-scientifiques actuelles, mais aussi à des réalités culturelles différentes.