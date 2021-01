"Reprendre courage", c'est le thème que nous abordons avec Colette Combe, psychanalyste, psychiatre, et auteur aux éditions Dunod et aux éditions Nouvelle Cité. A l'heure de la pandémie, nous avons besoin de retrouver la force d'affronter la pandémie et ce quelle vient bousculer dans nos vies.

Laissons la parole à Colette Combe:

"Dans mon identité, je me sens profondément médecin tout simplement, au milieu de mes collègues œuvrant durant la pandémie, à soulager, à vouloir guérir.

Ma façon d’écouter ceux et celles que je rencontre à mon cabinet est imprégnée de l’attention au corps-mémoire dans l’être. 35 ans d’expérience et de recherche en psychosomatique, au sein d’un service de médecine des perturbations hormonales au CHU de Lyon y est pour beaucoup. Toute l’incertitude et l’imprévisible d’aujourd’hui réveille en nous tous, le démuni, le dépendant que nous avons été au début de notre vie, confronté à l’impensable angoissant.

Pourquoi ce thème reprendre courage vous tient-t-il à cœur ?

Je souhaite encourager les gens à tenir sur la longueur de temps pour maintenir ses visées malgré les obstacles.Encourager, c'est avoir le courage d'entendre les découragements, les tristesses, les désirs, les visions d’avenir.

Comment définir le courage ?

Le mot vient de "cur", le cœur. On pourrait y entendre "rage". Mais en réalité, « age », comme pays, paysage, comme ombre, ombrage, le courage qui s’étend comme un paysage, comme un ombrage, qui s’ouvre comme une étendue qui s’étend dans le temps et l’espace pour nous protéger au cœur.

Au XVIIe, dans les grandes tragédies de Corneille, Dans le Cid : "Rodrigue as-tu du cœur ?" lui demande son père. Au sens de la force, de l’énergie, de la conviction, de l’élan et de la ténacité. Avoir du cœur à l’ouvrage. Haut les cœurs, le courage comme quelque chose qui relève, qui relève du découragement, le courage comme quelque chose qui nous encourage. Ce n’est qu’ensuite que le courage signifie oser prendre des risques pour affronter les dangers.

Le courage est comme la graine qui prend le risque de s’ouvrir pour se développer, sortir de terre et s’élever vers le ciel et pour sortir de terre contourne les obstacles, les pierres, sur son chemin. Et ce n’est pas fini une fois sortie de terre, les intempéries, la sècheresse, le froid…mais garde la ressource de ses racines.

Pourquoi est-ce un thème d’actualité en ce moment qui touche tout le monde ?

Tous nous sommes confrontés à une épreuve commune, à une succession de risques de découragements d’étape en étape de l’évolution de la pandémie. Il nous faut résister, prendre le courage et le tenir, nous tenir à lui jusqu’à toucher l’avenir qui lui succèdera. A cette période de pandémie qui met sur pause bien des choses, qui ralentit bien des élans et des liens qui nous animent.

Alors comment trouver le courage de contourner les obstacles qui nous barrent la route habituelle que nous empruntions? Comment s’adapter à l’imprévisible sans céder au découragement ? Et sans y répondre par des décrochages, des ruptures en miroir?

Il nous faut être souple comme le roseau dans la tempête dont les rafales d’imprévisibles surviennent sans prévenir, sans anticipation pour résister avec courage sans prendre le mal au cœur."

Colette Combe nous donne des pistes pour reprendre courage en tant que parents, couple, jeune et soignant.