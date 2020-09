Reprendre le chemin de l'école

Ça y est ! C’est parti, c’est la rentrée pour 7 millions de primaire et 6 millions de collégiens et lycéens !



Du travail pour tous, et … on espère pour toute l’année !



Mais comment s’y remet-on ? Quelles sont les méthodes de travail qui marchent ? Comment faire pour que ce travail scolaire soit un plaisir ?

SPÉCIALISTE DES STRATÉGIES D'APPRENTISSAGE

Sophie Delaunoy

Professeur des écoles depuis 25 ans, j’utilise la pédagogie positive, la pédagogie différenciée et la gestion mentale pour rendre autonome les personnes (adultes comme enfants) dans leurs apprentissages.

Apprendre oui, mais comment ? donne la possibilité à chacun de trouver comment il fonctionne pour apprendre et mieux mémoriser.

En utilisant la pédagogie cognitive, l’élève découvre :

Comment il fonctionne

Met en place une stratégie pour apprendre

S’organise

Cette démarche rend autonome et permet de reprendre confiance en soi.

Dès le primaire, l’enfant doit apprendre à faire ses devoirs et prendre conscience des stratégies qu’il doit mettre en place en classe.

Au collège, le nombre de matières et de professeurs demande de l’organisation et de la méthodologie pour apprendre efficacement.

Puis au lycée, afin d’être efficace et pour gagner du temps dans son travail.

Enfin, lorsqu’on est adulte, on peut aussi trouver son fonctionnement pour être efficace.

On a tous à gagner à préparer et à nourrir son chemin d’apprentissage.

Sophie Delaunoy

