S'aimer mieux en couple, cela s'apprend

Marie-Christine de Jouffrey est thérapeuthe de couple IMAGO. Avec un couple qui a bénéficié de cette thérapie, elle développe le thème "S"aimer mieux, cela s'apprend".

Elle explique en particulier qu'après l'amour fusionnel, le couple doit découvrir l'Amour intentionnel "où je décide d'aimer l'autre dans un acte de liberté et d'engagement".

Il faut arrêter de penser que l'amour "tombe tout cuit" !

L'approche IMAGO propose une écoute très particulière dans un cadre sécurisant et bienveillant où tout peut être dit et tout peut être entendu.

Elle permet de guérir de nos blessures ensemble, l'un par l'autre, l'un avec l'autre - chacun en grandissant et en nous développant - en retrouvant notre "entièreté" d'origine.

Les Fruits de cette démarche sont :

- l'empathie

- le pardon

- des changements de comportement

Que signifie le terme 'Imago'?

Chacun de nous porte, inscrite en lui, une Image, une mémoire, qui contient les caractéristiques positives et négatives de ses parents (ou des personnes qui ont pris soin de lui enfant) et de leurs attitudes à son égard. Cette image est appelée l'Imago. Elle détermine la manière dont nous vivons nos relations par la suite.

La thérapie relationnelle Imago a été développée par le Dr Harville Hendrix dans les années quatre-vingt aux Etats-Unis.Elle propose d'accueillir conflits et frustrations comme des opportunités de croissance pour les couples et pour chacun des partenaires. Elle engage les couples dans un processus de connexion et de guérison.

Si Tomber amoureux peut être facile, le rester demande un choix conscient pour l'inscrire dans une relation à long terme.

Que vous traversiez une période houleuse, ou tout simplement ayez l'envie de mieux vivre ensemble, la thérapie de couple IMAGO vous permettra de comprendre comment :

- Retrouver la complicité qui existait lors de vos premiers moments ensemble,

- Sortir de la lutte de pouvoir,

- Rebâtir ce qui s’est détérioré au cours des années

- Enrichir votre connaissance de l'autre et de vous-même,

- Retrouver la sécurité au sein de votre relation,

- Transformer les frustrations en moteurs de changement,

- Développer une vie de couple avec une sexualité vivante,

- Donner plus de sens à votre union,

- Vous engager dans une démarche de croissance à deux,

Vous aurez des outils simples, concrets et efficaces pour :

- Apprendre à écouter et à comprendre votre partenaire et vice versa,

- Comprendre comment vos blessures d'enfance influencent votre relation,

- Transformer les conflits en opportunités de croissance,

- Découvrir quelles sont les raisons inconscientes qui vous ont fait choisir votre partenaire,

- Devenir ensemble les artisans d’une guérison intérieure en comprenant que les blessures du passé peuvent vous empêcher de croître comme personne et comme couple et sont souvent une source de frustration dans votre quotidien.

Souvent, si l'on consulte assez tôt alors que les tensions ne se sont pas encore installées durablement, quelques séances peuvent suffire à restaurer la relation du couple en profondeur.

Contact:

https://www.luniversducouple.fr/