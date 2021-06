Se pardonner dans son couple avec Valérie Ternynck

Avec Valérie Ternynck, conseillère familiale et conjugale.

Se pardonner mutuellement lorsqu'on est en couple, Valérie Ternynck, conseillère familiale et conjugale nous en explique l'importance, nous dit qu'au premier désaccord, on ne met pas fin à la relation. Elle nous aide à repartir et qu'il n'y a pas de pardon plus grand qu'un autre.