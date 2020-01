Sigvaris group France : Histoire d'hommes, de femmes, de bas et de patients



Rentrer au coeur d'une usine n'est pas courant pour ceux qui lui sont étrangers.

C'est pourtant la démarche qu'a proposée l'entreprise ligérienne Sigvaris Group, à des journalistes locaux et nationaux.

Cette société familiale, "start up centenaire" comme l'appelle son PDG en Europe, Stéphane Mathieu, est un des fleurons mondiaux de la conception et fabrication des bas de contentions.

Si le but de la visite de presse était de faire découvrir les dernières innovations du groupe, il s'agissait aussi de monter que la réussite de la société reposait avant tout sur ceux qui possèdent les savoir-faire historiques.

Histoire d'humains, de bas et de patients... C'est le feuilleton de la semaine .

On retrouve Anne-Marie Vergnon qui a d'abord rencontré le patron de Sigvaris Group Europe : Stéphane Mathieu.