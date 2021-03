"Soigner et guérir", c'est le thème que nous abordons avec Colette Combe, psychiatre, psychanalyste et spécialiste des problèmes d'anorexie et de boulimie, avec trente cinq ans d'exercice en endocrinologie.

En ces temps troublés, comment prendre soin des soignants ?

Et qu’est-ce que soigner ? « Avoir soin de… » est à la confluence de deux origines au Moyen Age, une provençale, "sohn," avoir du chagrin au sujet de, et une francique, "suja", avoir de l’inquiétude au-dedans de soi pour. "Suja", la pensée qui préoccupe l’esprit, a donné en français le soin et le souci qui se rejoignent : être en peine pour quelqu’un et se donner de la peine pour lui qui a besoin de soin, compatir, souffrir avec lui.

Perdre un patient d’une maladie devenue incurable, d’un cancer, du covid aujourd’hui, l’accompagner dans ses dernières heures, c’est de la douleur à chaque fois dans un service et pour les soignants qui ont été les plus proches de lui avant ou à ce moment. C’est chaque fois une épreuve qui s’inscrit en soi. Faire corps entre soignants, discuter des situations de soin qui ont posé problème avec solidarité renforce au-delà de l’épreuve.



Qu’est-ce que guérir ?

Un mot unique pour parler "côté soignant" de guérir la maladie de quelqu’un, "côté malade" au sens de retrouver la santé, se sentir guéri. Guérir vient de "guarir", passer le gué, traverser par l’endroit où on peut passer le plus facilement, ou venir faire boire un troupeau à l’endroit où il ne risque pas d’être emporté par le courant. Ces deux sens se conjuguent dans l’art du soin. Les soignants sont des passeurs et ils désaltèrent.

Quand il n’y a pas guérison, c’est un drame pour les soignants ?Même pour la prise d’un médicament, d’une chimiothérapie, il y a la responsabilité, le risque d’effets secondaires dangereux. S’il y a fatigue, il peut y avoir la suspicion d’un risque d’erreur. Un médicament doit être pris à une dose qui n’emporte pas le patient dans ses effets secondaires tragiques, il doit lui permettre de passer le cap des effets de la maladie au mieux, être un passeur le temps du passage vers l’autre rive, celle de la santé retrouvée.

Le soignant est toujours sur le fil du risque d’erreur, il est toujours sur le pont de la responsabilité. C’est dur d’être un funambule sur le fil de la culpabilité qu’il pourrait ressentir. Il faut du courage pour reprendre après des moments difficiles où le patient ne passe pas sur l’autre rive, celle de la guérison, Quelle qu’en soit la cause, le soignant vit avec cette épée de Damoclès. La médecine est faillible, confrontée aux limites du savoir. C’est un art, non une science dure.

Le soin doit-il amener toujours la guérison ? La guérison, le retour à la santé, c'est facile à dire, mais tout un domaine de ce retour reste dans l’inaperçu, l’imperceptible, l’irreprésentable. « Vraiment, vous êtes guéri ? ». « Il me semble, cependant j’ai encore des douleurs, des peurs, des retours d’impressions de la maladie qui ne s’oublient pas surtout que je dois me surveiller, dites-vous… »

Où en est la nuit de la maladie grave, ou de la maladie chronique qui ne guérira pas et peu à peu pourra s’aggraver ? Redoubler de soin, bisogna, un besoin et une besogne. A l’époque où la médecine est capable d’une rapidité de décision d’intervention de plus en plus grande, laisse-t-on aux aidants la charge de redoubler de soin, eux qui assurent aujourd’hui la besogne de parer aux besoins du malade qu’on garde le moins possible dans un lit d’hôpital ? N’est-ce pas lâcher le malade prématurément, dans un moment de vulnérabilité psychosomatique qui n’est pas sans conséquence à long terme sur l’avenir de sa santé ?

De fait, est-ce vrai que la médecine n’a plus à être un art du soin des malades, un art exercé avec humilité vis-à-vis de ses impuissances à traiter et à guérir ? Pas si sûr. La médecine soignerait mieux les maladies par un recours presque exclusif à la biologie et à sa rationalité ? Pas si sûr. Le covid nous le rappelle. La médecine a gagné en puissance. Mais doit-elle perdre son âme?

"Comment arrêter le vertige de toute puissance de la médecine contemporaine? s'interroge Colette Combe. Insistons sur le filet de sécurité que représente la transmission entre les générations de médecins, de soignants pour supporter d’être humbles et rigoureux, pour croire aux forces de vie, à leurs mystères tout en reconnaissant le naturel de nos limites humaines.

Je me demande en écoutant les internes épuisés, bouleversés par leur temps de garde aux urgences, si ce n’est pas ces apprentissages et ces conversations qui m’ont donné le goût de faire ma thèse dans ce service puis d’y travailler durant plus d’une trentaine d’années, partageant le goût pour la recherche qui animait chacun de praticiens hospitaliers regroupés dans ce service avec la même fidélité et la même passion. Tous avaient été recrutés pour avoir le temps de recherches cliniques sur une longue durée, tous sont restés car l’esprit clinique conduit à la recherche, et réciproquement. Il faut penser les situations cliniques difficiles et énigmatiques sur de longues durées pour en percer le mystère.

C’est la recherche qui nous permet de tenir face à la douleur, à la mort, à la vulnérabilité humaine, à l’imprévisible qui tombe de façon incompréhensible sur le destin de vie de certains de nous. L’esprit de curiosité soutient l’espoir malgré les souffrances de ce métier."