Soigner ses enfants efficacement et sans danger grâce aux huiles essentielles..

Bien utilisée, l’aromathérapie a de très nombreux avantages pour les bébés et les enfants : rapidité d’action, odeurs agréables, interaction parent-enfant par le massage, bienfaits du bain, renforcement des défenses immunitaires. Les enfants adorent ! Virginie Brevard est docteur en pharmacie, aromathérapeute et olfactothérapeute à La Rochelle et elle nous propose un guide très complet des huiles, huiles essentielles et hydrolats de base appliqués aux jeunes enfants.