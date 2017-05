Sortir du burn-out parental

Comment combattre ce perfectionnisme qui vous fait tendre vers des idéaux éducatifs inatteignables? Difficile pour des parents d’admettre, sans culpabiliser, qu’ils ne parviennent plus à surmonter le stress généré par leurs propres enfants. Pourtant ce phénomène n’est pas marginal: ces parents surmenés, fatigués, qui ne parviennent plus à être attentifs et chaleureux sont autour de nous - vous êtes peut-être l’un d’entre eux. Moïra Mikolajczak vient de publier, avec Isabelle Roskam, "Le Burn-out parental" (éd. Odile Jacob).



sujet tabou

"Burn-out", un terme quel'on associe plus généralement au monde du travail, synonyme de surmenage. Voilà qu'il intervient désormais dans la sphère familiale. "Les parents sont supposés vous donner Le Bonheur avec un grand L et un grand B", admet Moïra Mikolajczak. Si bien que le surmenage des parents est tabou.



Un phénomène de société

"La pression sur les parents a drastiquement augmenté", observe la spécialiste. Désormais, on attend du parent "plus que de faire en sorte que les enfants soient en bonne santé et qu'ils aillent à l'école." Une pression qui trouve notamment son origine dans des traités européens définissant la parentalité.

Par ailleurs, il a suffit de deux générations seulement pour voir la famille soumise à de très nombreux bouleversements sociétaux. Et notamment la considérable expansion du travail des femmes. Ainsi les parents, en plus de devoir faire face à plus de pression, trouve de moins en moins de temps pour y répondre.

