SOS Amitié à Angers recherche des bénévoles qui écoutent

Ouvert à la parole de toute personne en état de crise, S.O.S Amitié offre une aide sous la forme d'une écoute attentive et sans idée préconçue.

Pour cela elle recherche de nouveaux bénévoles qui pourront suivre une formation à l'écoute.

Pour plus de détail vous pouvez contacter Marie Madeleine Verdier au 06.84.36.45.09 ou par mail à sos-amitie-angers@orange.fr



Si vous souhaitez être écouter vouss pouvez appeler SOS amitié 24H/24 et 7J/7 au 02.41.86.98.98