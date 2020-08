Pour Thaïs Sander et Isabelle Flahaut, le deuil donne un sens profond à la vie. Au travers de leur association Souffle d’Étoiles, elles œuvrent pour un accompagnement conscient aux deuils sensibles et tabous. Elles proposent notamment un Guide de survie du deuil périnatal, une application mobile intitulée “La Voie d’Isis,” qui offre un espace sécurisant et positif aux parents en deuil périnatal, des accompagnements et une formation professionnelle destinée aux soignants qui souhaitent accompagner sereinement le deuil périnatal.